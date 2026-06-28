غرامات وعقوبات.. حملة شاملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية في المحافظات الشمالية

شفق نيوز- نينوى

كشف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي، مساء اليوم الأحد، عن توسيع الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية لتصل إلى المنطقة الشمالية، والتي تشمل محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي انطلقت في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال غزاي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن التجاوزات غير القانونية تتسبب في "ضياع وهدر نحو %60 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستلمة، في حين لا يلمس المواطن سوى %40 منها فقط، مما يؤثر سلباً على استقرار الشبكة وساعات التجهيز".

وأكد أن القانون سيُطبق "بحزم ودون استثناء" بالتعاون مع شرطة الكهرباء والقوات الأمنية، حيث ستستهدف الحملة أولاً الأصناف ذات الأحمال العالية كالتجاوزات التجارية، والصناعية، والزراعية، والحكومية، لتنتقل لاحقاً إلى الأصناف المنزلية.

وأشار غزاي إلى أن الإجراءات تتضمن تنظيم محاضر تجاوز، واحتساب قيمة الأموال المهدورة واستيفائها، فضلاً عن تحريك دعاوى قضائية وفق المادة 444 بتهمة سرقة أموال الدولة، بهدف استعادة حقوق المواطنين وتحسين ساعات التغذية الكهربائية.