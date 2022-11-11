"غراف ذي قار": تعرضنا لصدمة مطرية استمرت ساعتين متوالية ولكن كل شيء تحت السيطرة

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تعرضها لموجة مطرية شديدة لم تكن بالحسبان.

وذكر قائممقام القضاء، حسن الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان "الموجة المطرية التي سقطت اليوم على القضاء استمرت لمدة ساعتين اثنين وكانت ذات شدة قوية وادت لغرض بعض الشوارع بسبب انخفاضها عن المستوى بسبب الأعمال الجارية فيها حاليا".

ونفى الخفاجي، ان " يكون مركز الطوارىء في القضاء تعرض للغرق، بسبب مياه الأمطار"، مبينا أن "المركز الشارع المحاذي للمركز تعرض للغرق بسبب انخفاضه عن المستوى مما أدى إلى وصول المياه لبوابة المركز".

وأشار إلى انه "تمت السيطرة على الموقف بشكل كلي في القضاء، بعد استيعاب مضخات العمل في المجاري لأمر المياه والسيطرة على سحبها"، موضحا انه "يدير الموقف في الغراف من مركز الطوارىء في الوقت الحالي".