غداً.. منخفض قطبي ثانٍ يضرب العراق بخمس مفاجآت جوية

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى انتهاء تأثيرات المنخفض القطبي الأول خلال هذه الليلة على أن يبدأ تأثير منخفض جوي قطبي جديد (ثانٍ) اعتباراً من غد الاثنين، يعقبه منخفض جوي ثالث يبدأ تأثيره اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وتظهر خرائط الطقس بحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تأثر البلاد خلال هذا الأسبوع بالمنخفض الجوي الثاني على التوالي، ضمن نمط من الاضطرابات الجوية ذات المنشأ القطبي.

وتوقعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن تنتهي تأثيرات المنخفض القطبي الأول خلال هذه الليلة، على أن يبدأ تأثير منخفض جوي قطبي جديد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويستمر حتى صباح يوم الثلاثاء، مصحوباً بتقلبات جوية وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

وأوضحت أن أهم خصائص الحالة الجوية هي:

1. زخات مطر تتخللها فترات من أمطار ديمية مستمرة، تتركز على المناطق الشمالية، وتمتد لاحقاً إلى مدن المنطقة الوسطى والفرات الأوسط، في حين تكون فرص هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية متفرقة أو ضعيفة.

2. تزداد شدة وغزارة الهطولات في شمال شرق البلاد، وتترافق أحياناً بزخات من البَرَد ونشاط للرياح الهابطة.

3. تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الجبلية، مع امتدادها إلى المناطق المنخفضة في مدن السليمانية وأربيل ودهوك، إضافة إلى شمال وشمال غرب نينوى وشرق كركوك.

4. خلال ساعات ما قبل ظهر يوم الاثنين، تندفع رياح شمالية غربية نشطة السرعة، تصل هباتها إلى نحو 60 كم/ بالساعة، تؤدي إلى إثارة موجات من الغبار والعواصف الغبارية، مسببة تدهور مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، لا سيما في الأقسام الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، مع احتمالية امتداد تأثير الغبار إلى بعض مناطق الوسط.

5. يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح، مع تسجيل مستويات متدنية جداً فوق قمم المرتفعات والهضاب في شمال وغرب البلاد، ما يستوجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

ونوّهت الهيئة في الختام إلى وجود منخفض جوي ثالث يبدأ تأثيره اعتباراً من مساء يوم الأربعاء المقبل، ذو تأثيرات محدودة سيتم تسليط الضوء على تفاصيله في التحديثات اللاحقة.