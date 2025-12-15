غداً.. أمطار وضباب في 12 محافظة عراقية

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، هطول كميات متفاوتة من الأمطار، تتركز شدتها في مناطق محددة، وذلك خلال الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الأجواء تشهد حالة متقلبة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تمركز الكتلة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي فوق وسط شبه الجزيرة العربية، ليكون ثقل الحالة الأكبر من حيث كميات الأمطار على دول الخليج، في تموضع نادر الحدوث".

وأوضحت أن "هذه الحالة المتقلبة ينتج عنها تقلبات سريعة في عناصر الطقس، ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية".

توقعات الأمطار

وتوقعت الهيئة استناداً إلى مخرجات نماذج الطقس وخارطة تراكم الأمطار، "هطول كميات خفيفة في (ذي قار، السماوة، ميسان، واسط، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، أربيل، النجف)، أما في (دهوك، الموصل، الأنبار)، نزولاً نحو جنوب غرب البلاد، فمن المتوقع هطول أمطار معتدلة مع غزارة متوقعة، يرافقها البرق والرعد".

ونوهت إلى أن "فرص الأمطار الخفيفة ترتفع إلى المعتدلة خلال ليلة الثلاثاء، لتشمل أغلب مدن البلاد، أما (بغداد، البصرة، بابل، كربلاء، الديوانية)، فإن فرص الأمطار فيها ضعيفة خلال الليلة ونهار الثلاثاء".

كما توقعت الهيئة "هطول ثلجي خفيف إلى متوسط على المرتفعات الجبلية في أقصى شمال شرق البلاد".

وحذرت في الختام من "موجات من الضباب الكثيف متوقعة خلال الليلة وصباح يوم غد الثلاثاء في مناطق واسعة من مدن البلاد، تتسبب بتردٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية، على أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال ساعات الظهر".