غدا.. مجلس ذي قار يستجوب 3 مسؤولين

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس المحافظة ليوم غد، ستتضمن استجواب ثلاثة مسؤولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ذي قار يستعد لتمرير ثلاث ملفات استجوابات، تشمل نائب رئيس مجلس المحافظة، مرتضى السعيدي، ومدير عام الصحة راشد الربيعي، وقائمقام قضاء سوق الشيوخ نبيل الموسوي".

وتابع المصدر، أن "هناك انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس بشأن إعفاء بعض المسؤولين من عدمه من مناصبهم بعد الاستجواب".