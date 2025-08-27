غداً.. أكثر من 800 شخص يغادرون مخيم الهول تجاه العراق

شفق نيوز- دمشق

يستعد أكثر من 800 عراقي لمغادرة مخيم الهول في الحسكة السورية، غداً الخميس، متجهين نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات وحماية من قبل القوات الأمريكية.

وقال مصدر من داخل مخيم الهول، لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة الجديدة تتكون من قرابة 850 شخص موزعين على ما يقارب 240 عائلة عراقية".

وفي 22 شهر حزيران الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ( 236 أُسرة)، بينما شهد منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي مغادرة 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.