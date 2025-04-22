غداً.. فرص أمطار "محدودة" وتصاعد للغبار في هذه المناطق العراقية

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بين صحو وغائم، مع فرص محدودة للأمطار وتصاعد للغبار في بعض المناطق.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه "رغم تواجد منخفض جوي بالطبقات السفلى، إلا أن المرتفع الجوي في الأعلى له الكلمة في ضعف الحالة الجوية المؤثرة حالياً وكذلك ارتفاع درجات الحرارة".

وعن أجواء يوم غد الأربعاء، توقعت الهيئة "طقس صحو أغلب الأحيان في الوسط والجنوب، وغائم جزئي إلى غائم في الشمال والغربية، وفرص أمطار محدودة متوقعة في أربيل ودهوك والسليمانية وشمال شرق الموصل".

كما توقعت "تقلبات باتجاه وسرعة الرياح السطحية، ومتوقع أيضاً بعض النشاط شمال وغرب الأنبار وجنوب نينوى يسبب تصاعداً للغبار خلال ساعات النهار".

وأشارت الهيئة في الختام، إلى ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة يوم الأربعاء والأيام المقبلة.

يذكر أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعت في وقت سابق من اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل بتسجيل 45 درجة مئوية.