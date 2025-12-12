غداً.. صباح بلا رؤية على الطرق الخارجية في العراق

شفق نيوز/ ضباب كثيف في العراق 11 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء يوم الجمعة، مستخدمي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية خلال ساعات فجر وصباح غداً السبت.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "خلال ساعات فجر وصباح السبت 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري تتشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق عديدة من مدن البلاد، ولا سيما المناطق الصحراوية منها، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح".

وأوضحت أن "هذا الضباب الكثيف يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".

ونصحت الهيئة "مستخدمي الطرق الخارجية باتخاذ أعلى درجات الحذر أثناء القيادة خلال تلك الساعات لحين تحسن الرؤية تدريجياً قبل الظهر".

وكانت معظم المحافظات العراقية شهدت، صباح أمس الخميس، ضباباً كثيفاً أدى إلى شلل تام لحركة السيارات في عدد منها كما تراجع مدى الرؤية إلى أمتار معدودة في أخرى.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى أن كثافة الضباب تسببت بتوقف حركة السيارات داخل بعض المدن وخارجها، مما اضطر المتنقلين على الطرق الخارجية إلى التوقف جانباً خشية من حوادث السير.

وبحسب المراسلين فإن مدى الرؤية متباين بين محافظة وأخرى، وكذلك الحال بالنسبة لداخل المدن وخارجها، ما دفع مستخدمي الطرق الخارجية إلى ركن سياراتهم لحين تحسن الأجواء، وآخرون اضطروا إلى السير بسرعة منخفضة جداً للوصول إلى وجهاتهم.

وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بشكل كامل نتيجة انخفاض مدى الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية في الأجواء المحيطة بالمطار.

وأفاد مصدر ملاحي في حينها لوكالة شفق نيوز، بأن جميع رحلات الإقلاع والهبوط معلقة في المطار لحين تحسن الأجواء وعودة مدى الرؤية إلى الحدود المسموح بها تشغيلياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.