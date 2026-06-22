غداً "خمسينية" وبعدها انخفاض.. راصد جوي يبشّر العراقيين بجلاء موجة الحر

شفق نيوز- بغداد

أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء اليوم الاثنين، أن موجة الحر التي يشهدها العراق منذ أيام ستنتهي بعد يوم غد بتأثير كتلة هوائية معتدلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن يوم غد الثلاثاء هو آخر أيام موجة الحر الحالية، والتي ستبلغ ذروتها غداً حيث تبلغ في بعض الأحيان 50 درجة مئوية وخصوصاً في المحافظات الجنوبية.

وأضاف: "نبشر العراقيين بمؤشرات انخفاض الحرارة في أغلب المدن ابتداءً من يوم الأربعاء بسبب دخول كتلة هوائية معتدلة مصحوبة برياح شمالية والتي تعرف برياح (البوارح) والتي يعرف عنها تستمر نحو شهر".

وأشار إلى أن "رياح البوارح" ستساهم في جعل الأجواء صيفية اعتيادية وقد تتراوح درجات الحرارة بين 43 إلى 45 مئوية نهاراً في المناطق الوسطى والجنوبية وقد تستمر هكذا حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.