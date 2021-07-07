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غداً.. أجواء لاهبة تبلغ حرارتها نصف درجات الغليان في 4 محافظات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T09:45:16+0000
غداً.. أجواء لاهبة تبلغ حرارتها نصف درجات الغليان في 4 محافظات

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأربعاء، تسجيل أربع محافظات عراقية غداً الخميس نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة سترتفع قليلاً يوم غد الخميس لتصل في اربع محافظات (النجف وميسان وذي قار والبصرة) الى نصف درجة الغليان".

وأضافت، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وتابعت ان "درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية ترتفع قليلاً وسرعة الرياح ستكون (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار ومدى الرؤية (6-8)كم".

واوضحت الهيئة أن "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما تنشط في المنطقة الجنوبية لتكون من (30-40) كم/ س مسببة تصاعد الغبار".

ولفتت أن "الطقس ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما تنشط في المنطقة الجنوبية يوم السبت لتكون من (30-40) كم/ س مسببة تصاعد الغبار".

واشارت إلى ان "درجات الحرارة سترتفع قليلاً يوم غد الخميس لتصل في اربع محافظات (النجف وميسان وذي قار والبصرة) الى نصف درجة الغليان.

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