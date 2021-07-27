غدا.. توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الأمطار في العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، أن يتأثر العراق بموجة باردة ابتداء من يوم الاربعاء تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هواء بارداً في الطبقات العليا من الجو مصاحبا لموجة باردة في الطبقات نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل، يشمل تأثيره مدن العراق كافة اضافة للكويت وشرق السعودية مع تراجع كبير للمرتفع شبه المداري الذي يسبب موجات الحر".

واضاف، أن "هذا يعني انخفاضا متوقعا بدرجات الحرارة تظهر ملامحه يوم الاربعاء في وسط وغرب وشمال البلاد والفرات الاوسط، وستنخفض درجات الحرارة بفارق 5 درجات مئوية الاربعاء ثم بعدها ترتفع قليلا لكنها تستمر حول المعدل ولن تصل لمستوى الخمسينات".

وتابع ، "كذلك الحال سيشمل مدن الجنوب لكن ملامح النزول ستكون يوم الخميس مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي".

وقال، "بخصوص توقعات الامطار ، بعد مشيئة الله، سنشهد حالة من عدم الاستقرار بداية الشهر ، لكن توقعات اماكن الامطار في هذه الحالة غير واضحة حتى الان بسبب تأثير الحمل الحراري العالي وتفاوت التبريد في بعض المناطق ، وهذا يخلق حالة من عدم الدقة الا بعد اقتراب الحالة".

ولفت الى "توقعات تشير الى أن زخات من الامطار الرعدية ستشمل مناطق متفرقة من وسط وغرب وشمال البلاد ، و هذا ماترسمه نماذج الامطار الصادرة حاليا".