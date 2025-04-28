غداً.. تحذير لمناطق في جنوب العراق من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، تعرض مناطق في جنوب البلاد لتقلبات جوية غداً الثلاثاء تستمر أربع ساعات، داعية المواطنين وسالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر يوم غد الثلاثاء 29 نيسان/ أبريل، وكما هو موضح في الخريطة المرفقة، فإن مناطق من جنوب البلاد - والمشار إليها بالدائرة - ستشهد تشتتاً عالياً في الرياح السطحية مساء يوم غد".

وتوقعت الهيئة، أن "تتعرض هذه المنطقة لتقلبات جوية تتراوح بين هطولات مطرية غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، وذلك يوم الثلاثاء للفترة الممتدة من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً".

كما ونصحت الهيئة، المواطنين وسالكي الطرق الخارجية، بـ"توخي الحيطة والحذر، خصوصاً في المناطق المفتوحة، نظراً لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار".