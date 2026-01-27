غداً.. تحذير عراقي من رياح شديدة تصل إلى 70 كم بالساعة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى نشاط عالٍ للرياح خلال ساعات نهار يوم غد الأربعاء تصل إلى 70 كم بالساعة.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان مرفق بخريطة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، أنه "خلال ساعات نهار الأربعاء 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، المناطق المحددة باللون الأحمر ستتعرض لهبات شديدة للرياح تصل إلى 70 كم بالساعة، تليها المناطق باللون الأخضر تصل إلى 50 كم بالساعة".

هذا وكان الراصد الجوي صادق عطية قد أوضح في تدوينة، مساء الثلاثاء أنه "مع اقتراب نهاية أربعينية الشتاء، لا يمكن الجزم بأن فصل البرد قد طوى صفحته، ولا أن موجاته القوية أصبحت من الماضي القريب، فالسجلات المناخية تؤكد أن شتاء منطقتنا لا يخضع لتقويم ثابت، ولا ينتهي بالضرورة مع انقضاء شهر كانون الثاني/ يناير".

وبين عطية أن "شهر شباط/ فبراير يعد امتداداً طبيعياً لفصل الشتاء، وغالباً ما يحمل في أيامه فرصاً لنزولات هوائية قطبية تمتد نحو العراق ومنطقة الشرق الأوسط، مسببة موجات برد شديدة أو حالات ثلجية مفاجئة، ولعل أبرزها ما شهدته العاصمة بغداد من تساقط للثلوج يوم 11 شباط/ فبراير عام 2020، في حدث استثنائي ما زال حاضراً في ذاكرة العراقيين جميعاً".

وخلص إلى أن "الشتاء لا يغادر فجأة، بل يودعنا على مهل، وقد يحمل في أيامه المتأخرة مفاجآت لا تقل قوة عن بداياته".