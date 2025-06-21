غداً.. تجار بغداد يتظاهرون لإلغاء التعرفة الجمركية الجديدة

شفق نيوز/ حدد تجار في العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الأحد، موعدا للتظاهر بهدف إلغاء التعرفة الجمركية الجديدة، حيث أكدوا أنها سترفع الأسعار وتؤثر على عملهم.

وذكروا في دعوتهم للتظاهر، التي وردت لوكالة شفق نيوز، "إلى جميع التجار والمستوردين الحضور للتظاهرة الساعة 9 صباحاً في شارع النضال/ القصر الأبيض، امام مبنى الكمارك العامة، وذلك يوم غد الأحد، لإلغاء قرار مجلس الوزراء 270 الذي سوف يطبق على منافذ الحكومة الاتحادية كافة".

وأشاروا إلى أن "هذا القرار سوف تتأثر به السوق المحلية بسبب زيادة في كلف الاستيراد، وسوف يتأثر به المستهلك، وخصوصاً في الأجهزة الكهربائية والملابس والأقمشة ومواد البناء وقطع الغيار والسيارات والمواد الغذائية والسلع الأساسية".

وأضافوا في دعوتهم: "من المستفيد من تطبيق القرار في الحكومة الاتحادية"، موجهين طلبهم إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزارة التجارة والهيئة العامة للكمارك العراقية.

وباشرت وزارة المالية الاتحادية من خلال الهيئة العامة للجمارك، في 2 حزيران/يونيو الجاري، بتطبيق تعرفة جمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، بما فيها تلك العاملة ضمن إقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كوردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024.

كما بيّنت أن التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.

وكانت مصادر في الهيئة العامة للجمارك الشمالية، أفادت مطلع الشهر، لوكالة شفق نيوز، إن "التعرفة الجمركية الجديدة دخلت حيّز التنفيذ فعلياً اعتبارا من الاثنين الموافق 2 حزيران 2025"، مبينة أن "السيطرات الجمركية في كركوك، لاسيما سيطرتي جيمن ودارمان، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة".