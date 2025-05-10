غداً الأحد.. أكثر من مليون تلميذ يبدأون امتحاناتهم الوزارية للسادس الابتدائي

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، يوم السبت، انطلاق الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي، بأكثر من مليون تلميذ وتلميذة يتوزعون في عموم البلاد على أكثر 8 آلاف مركز امتحاني.

وقال السيد في رسالة صوتية موجهة لوسائل الإعلام، وردت لوكالة شفق نيوز، إن "الامتحانات الوزارية ستنطلق يوم غد الأحد 11 أيار/مايو الحالي، بالنسبة لمرحلة السادس الابتدائي حيث يتوجه أكثر من مليون تلميذ في عموم العراق، في أكثر من 8000 مركز امتحاني".

ولفت السيد إلى أن "وزارة التربية عدت واستعدت وتهيأت منذ وقت طويل جداً لهذه الامتحانات باعتبار انها حددت المواعيد وكافة التوقيتات الزمنية وفقا للتقويم التربوي في عام دراسي كان منتظماً، وفيه انسيابية عالية على مستوى إكمال المناهج وأيضاً المواعيد بشكل عام".

وبين أن "توجيهات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، لإدارات المراكز الامتحانية كانت طبعا تحث على التعاون مع الطلبة وخصوصا بالأيام الأولى وطلبة يؤدون امتحانهم الوزاري الأول بحياتهم، والتعاون يجب أن يكون ضروري بمعاملة الطلبة، فضلا عن التعاون مع الجهات والمؤسسات سواء كانت وزارة الكهرباء ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وكل الوزارات المعنية التي نتعاون معها بشكل دائم في ملف الامتحانات".

وأكد السيد أن "اللجنة الدائمة للامتحانات وضعت اسئلتها وأيضاً التهيئة بشكل كامل لنهاية هذا الشهر حيث تنطلق امتحانات المرحلة المتوسطة ومن ثم الشهر القادم امتحانات السادس الاعدادي، حيث نأمل أن تكون هذه الامتحانات بذات المستوى الذي صارت عليه بالعامين الأخيرين حين سجلت وزارة التربية مستوى عال بأداء الامتحانات وانتظام وأمان عالي المستوى".

وأشار إلى أن "وزارة التربية لديها تنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص من لديهم نوايا بالتشويش على الطلبة فيما يتعلق بتسريب الأسئلة أو الأحاديث عن الأسئلة المرشحة وغيرها من أخبار"، مؤكداً أن "العملية الامتحانية بأعلى مستويات الأمن الرقمي وبالتالي وزارة التربية تتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة كل من يتسبب بالتشويش على الطلبة وأولياء الأمور".