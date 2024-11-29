غداً.. الوجبة الأولى من المعتقلين بسجون كوردستان تصل إلى كركوك

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، يوم الجمعة، أن يوم غد سوف يتم إطلاق سراح الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون إقليم كوردستان.

وقال العاصي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون السليمانية، سيجري الإفراج عنهم يوم غد، لأجل حلحة هذا الملف الذي عجز عنه كل الذين سبقوا من السياسين والحكومات المحلية، وستكتمل الفرحة بعودة ومعرفة مصير جميع المعتقلين ورجوع الأبرياء الى أحضان أمهاتهم".

وكان مصدر سياسي مطلع في كركوك، أفاد الثلاثاء الماضي، بأنه سيتم إطلاق سراح معتقلين عرب في سجون السليمانية غداً ضمن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "جزءاً من الاتفاق بين أعضاء المجموعة العربية الثلاثة المتحالفين مع قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة كركوك، سيتم تطبيقه غداً الأربعاء، حيث سيجري إطلاق سراح 100 معتقل من القومية العربية في سجون السليمانية".

وأضاف "كان الاتفاق قيام الاتحاد الوطني الكوردستاني بإطلاق سراح 500 معتقل من القومية العربية من أهالي كركوك موجودين لدى الأجهزة الأمنية في السليمانية، لكن تم التراجع عن ذلك وإطلاق سراح 100 معتقل فقط".

وتابع المصدر أن "عملية تسليم المعتقلين ستتم يوم غد الأربعاء، حيث سيقسم المعتقلين على أربع وجبات تضم كل منها 25 معتقلاً ليستلمهم أربعة سياسيين من المحافظة".

وأشار إلى أن "هؤلاء المعتقلين سيتم تسليمهم إلى استخبارات الداخلية في محافظة كركوك لتدقيق أوراقهم ومعرفة ما إذا كانت صادرة بحقهم مذكرات قبض أو أنهم غير متهمين بقضايا أخرى".