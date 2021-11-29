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غداً.. العراق يسير آخر رحلة لإجلاء العالقين على الحدود البولندية - البيلاروسية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-29T10:50:53+0000
غداً.. العراق يسير آخر رحلة لإجلاء العالقين على الحدود البولندية - البيلاروسية

شفق نيوز/ يعتزم العراق، تسير اخر رحلة يوم غد الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين على الحدود البولندية – البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهانكير، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إجلاء أكثر من 1800 مواطن عراقي من العالقين عند الحدود البولندية – البيلاروسية، وعملية الإجلاء مستمرة عبر الخطوط الجوية العراقية".

وبين جهانكير أن "يوم غد الثلاثاء، ستكون آخر رحلة من أجل إجلاء العالقين في الحدود البولندية – البيلاروسية، وعملية النقل كلها على نفقة الحكومة العراقية، وهي طوعية"، مشيرا الى ان "العدد الكلي للراغبين بالعودة من العراقيين أكثر من (3000) غالبية من اقليم كردستان".

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