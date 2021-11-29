غداً.. العراق يسير آخر رحلة لإجلاء العالقين على الحدود البولندية - البيلاروسية

شفق نيوز/ يعتزم العراق، تسير اخر رحلة يوم غد الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين على الحدود البولندية – البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهانكير، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إجلاء أكثر من 1800 مواطن عراقي من العالقين عند الحدود البولندية – البيلاروسية، وعملية الإجلاء مستمرة عبر الخطوط الجوية العراقية".

وبين جهانكير أن "يوم غد الثلاثاء، ستكون آخر رحلة من أجل إجلاء العالقين في الحدود البولندية – البيلاروسية، وعملية النقل كلها على نفقة الحكومة العراقية، وهي طوعية"، مشيرا الى ان "العدد الكلي للراغبين بالعودة من العراقيين أكثر من (3000) غالبية من اقليم كردستان".