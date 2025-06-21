غداً.. العراق يستعد لإعادة أكبر دفعة من مخيم الهول

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، عن استعداد السلطات العراقية لنقل أكبر دفعة من رعاياها المتواجدين في مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية يوم غد الأحد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفعة ستشمل الدفعة نحو 950 شخصاً، موزعين على ما يقارب 250 عائلة"، مبينة أن "التأخير في تنفيذ العملية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، جاء نتيجة التوترات الأمنية الناجمة عن التصعيد بين إيران وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "الظروف أصبحت مهيأة لتنفيذ العملية غداً"، مضيفاً أن "نحو 30 حافلة عراقية دخلت إلى الأراضي السورية اليوم السبت، على أن تتوجه فجر الأحد إلى مخيم الهول لنقل العائلات العراقية إلى وطنهم".

وغادرت في العام الماضي، 223 عائلة عراقية مكونة من 832 شخصاً مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، غادرت 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

وكشفت قالت الهجرة والمهجرين العراقية، لوكالة شفق نيوز في وقتها، أن مجموع الأشخاص العراقيين، الذين نقلوا من مخيم الهول السوري باتجاه مخيم الجدعة في نينوى وصل لأكثر من 15 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، فيما ما يزال أكثر من 12 ألفاً و600 شخص في المخيم، بانتظار نقلهم إلى الاراضي العراقية على شكل دفعات.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.