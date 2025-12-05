غداً.. العراق على موعد مع أمطار تستمر لأيام وسط "تحذيرات"

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى بدء حالة جوية ممطرة اعتباراً من غد السبت وتستمر إلى نهاية الأسبوع، تمتاز بشموليتها واتساع مناطق التأثير، ما يستوجب أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في أماكن عديدة نظراً لطبيعة الحالة وعدم استقرارها.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحديثات نماذج الطقس المستلمة تشير الى أن البلاد مقبلة على حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسم بشمولية تأثيرها للمدن كافة وطول مدتها، إضافة الى غزارة الأمطار في بعض المناطق وطبيعتها المتقلبة والحادة".

وأوضحت أن "الحالة ناتجة عن اندفاع منخفض جوي متعمق من شرق البحر المتوسط، يندمج مع تيارات مدارية رطبة في الطبقات الجوية كافة قادمة عبر شرق أفريقيا والبحر الأحمر".

وبحسب الهيئة، فإن "التأثيرات الأولى للحالة تبدأ تدريجياً اعتباراً من مساء يوم غد السبت من خلال تراكم السحب القادمة من جهة غرب وشمال غرب البلاد، لتترافق معها زخات أولية من الأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة".

وأضافت: "ومع تقدم المنخفض، تتوسع السحب الممطرة نحو باقي المدن، ليسود هطول مطري متفاوت الشدة يصل إلى الغزير في بعض المدن، مما يستوجب أخذ الاحتياطات نظراً لاحتمالية ارتفاع معدلات الهطول على فترات".

ولفتت إلى أن "الأمطار تميل أحياناً إلى الطابع الديمي المستمر، كما تزداد فرص حدوث البرق والرعد والرياح الهابطة نتيجة النشاط الركامي المتقطع ضمن بنية المنخفض العلوي في المدن كافة".

ونوهت الهيئة إلى أن "البيانات الأولية تشير إلى أن مناطق شمال وشرق البلاد ستتلقى الكمية الأعلى من الأمطار تليها باقي المناطق ضمن فترة تأثير الحالة التي تمتد إلى نهاية الأسبوع".

وحذرت أنه "نظراً لطبيعة الحالة وعدم استقرارها، يتوجب معها اتخاذ التدابير اللازمة والاستجابة للتحذيرات الآتية:

1- من غزارة الأمطار المحتملة في بعض المدن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مناسيب المياه في المناطق غير المخدومة.

2- من خطر تشكل السيول في الأودية والمنحدرات والمناطق ذات التصريف المحدود، خصوصاً في مدن شمال وغرب وشرق البلاد.

3- من الرياح الهابطة من السحب الركامية النشطة، والتي تكون نشطة إلى شديدة السرعة في فترات قصيرة ومحددة.

4- من انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال فترات الهطول أو عند نشاط الرياح الهابطة.

5- فترات من الهطول الثلجي (الحالوب) في مناطق الغزارة".