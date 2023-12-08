غدا.. العراقيون على موعد مع أمطار وعواصف في هذه المناطق

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تشمل جميع مناطق البلاد غداً السبت.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، والأقسام الغربية من المنطقة الشمالية، وحالياً هناك أمطار وعواصف رعدية في منطقة الرطبة بالأقسام الغربية".

وعن طقس يوم غدٍ السبت، أوضح الجابري، أنه "من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في جميع مناطق البلاد، ففي المنطقة الجنوبية طقس غائم مع تساقط أمطار متفرقة في أقسامها الغربية، وفي المنطقة الشمالية طقس غائم ممطر، متوسطة الشدة في بعض الأحيان، مع فرصة لحدوث العواصف الرعدية، وانخفاض في درجات الحرارة".