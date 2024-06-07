غداً.. السوداني يجري زيارة جنوبية لافتتاح مشاريع نفط وغاز

شفق نيوز/ يجري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح السبت، زيارة إلى محافظتي ميسان والبصرة جنوبي البلاد، لافتتاح عدد من المشاريع النفطية.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيقوم خلال زيارته إلى ميسان بافتتاح مشروع الغاز في حقل الحلفاية، وعدد من المشاريع المهمة، ومن بعدها سيتوجه إلى محافظة البصرة".

وأوضح أن "السوداني سيفتتح في البصرة عدداً من المشاريع المهمة، من ضمنها وحدة الازمرة في مصفى الشعيبة، وبعدها حقل ارطاوي، إضافة إلى مشاريع غازية أخرى".

وكان رئيس الوزراء، قد أجرى يوم 24 آذار 2024، زيارة إلى محافظة البصرة، شهدت افتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظة.

وافتتح السوداني، خلال تلك الزيارة، مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ عام 2003.

كما افتتح، مصنع سماد اليوريا، بطاقة إنتاجية (1000) طن يومياً، ومصنع سماد الداب بطاقة (500) ألف طن سنوياً، التابعينِ إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية.