غداً.. السوداني في البصرة لتدشين مشروع "مهم"

شفق نيوز- البصرة

يعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء زيارة الى محافظة البصرة يوم غد الخميس.

وقال مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يزور محافظة البصرة يوم غد الخميس، لوضع حجر الأساس لمشروع تحلية مياه البحر".

وأضاف أن "الزيارة ستشهد أيضاً عقد السوداني لاجتماع مع الحكومة المحلية ووجهاء و عشائر المحافظة".

هذا وزار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مدينة الموصل الأربعاء الماضي، فيما افتتح بعض المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، أبرزها مطار الموصل الدولي.