غداً الجمعة.. تحذير من موجات ضباب كثيف في مدن العراق

شفق نيوز- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية، يوم الخميس، من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل موجات ضباب كثيف إلى متوسط الشدة خلال ساعات فجر وصباح يوم غد الجمعة، في مناطق واسعة من العراق.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي، تشير الى عودة تشكل الضباب في مناطق واسعة من مدن البلاد خلال ساعات فجر وصباح الجمعة نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح السطحية".

وبينت أن هذا الأمر "يؤدي إلى ترد واضح في مدى الرؤية الأفقية إلى دون 1 كم، ويصل في بعض المناطق إلى شبه انعدام، خصوصاً على الطرق الخارجية والمناطق الزراعية".

وتوقعت الهيئة أن "تخف شدة الضباب تدريجياً خلال ساعات ما قبل الظهر بفعل ارتفاع درجات الحرارة السطحية، مع بقاء الرؤية الأفقية ضعيفة في عدد من المدن بسبب بقاء طبقة من الضباب الخفيف أو الغشاوة عالقة قرب سطح الأرض، لذلك يتوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية وتقليل السرعة وتجنب التجاوز وتأجيل السفر براً إلا للضرورة".

وتعرضت مدن الوسط والجنوب، إلى موجة ضباب يوم أمس، تسببت بتعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي، كما كانت هيئة الأنواء الجوية العراقية قد حذرت من السير في الطرق الخارجية والمناطق الزراعية المفتوحة، خاصة مع ساعات الصباح الأولى.

ومنذ يومين، شهد إقليم كوردستان موجة أمطار كبيرة، تسببت بموجة سيول ضربت مناطق عدة في السليمانية وكركوك، وأحدثت ضرراً بالممتلكات فضلا عن وفيات وإصابات، وبينهم أطفال، حيث جرفتهم السيول.

وأدت موجة الأمطار إلى انهيار جسور في قضاء طوزخورماتو بمحافظة كركوك، فضلا عن أضرار جسيمة في قضاء جمجمال بالسليمانية.