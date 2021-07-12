غداً.. الجامعات العراقية تعلن نتائج القبول في الدراسات العليا

شفق نيوز/ تستعد الجامعات العراقية، غدا الثلاثاء، لإعلان نتائج القبول الأولي في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القبول اعتمد معايير ومتطلبات التنافس والاستحقاق ومحددات الخطة البالغة قرابة أحد عشر ألف مقعد دراسي للمؤهلين من الموظفين وغير الموظفين الذين خاضوا الامتحان التنافسي وتوزعوا على ألف وخمسة وثلاثين تخصصا في الدراسات المفتوحة ضمن برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه".

واشارت الى أن "كل الأسماء المرشحة للقبول تخضع للتدقيق ومصادقة الجامعات"، مبينة أن "إعلان نتائج القبول الأولي في المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات سيعقبه فتح باب تقديم الاعتراضات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/7/18.