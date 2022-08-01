سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غداً.. الايزيديون يحتفلون بعيد ورثوه من زمن "النبي نوح" في "معبد لالش" (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T17:18:32+0000
غداً.. الايزيديون يحتفلون بعيد ورثوه من زمن "النبي نوح" في "معبد لالش" (صور)

شفق نيوز/ يحتفل الايزديون يوم غد الثلاثاء، بعيد اربعينية الصيف بعد البدء بها في الرابع والعشرين من حزيران في كل عام وتستمر لاربعين يوما.

ويقول رجل الدين الايزيدي فالح حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "رجال الدين والروحانيين يصومون خلال هذه الفترة ويطبقون مبدأ الخلوة بالابتعاد عن ملذات الحياة وفي الثاني من آب يكونوا قد أكملوا أربعين يوما ويؤدون مراسم العيد في معبد لالش بشيخان".

ويضيف حسن؛ أن "رجال الخدمة يستقبلون الزائرين للمشاركة في المراسم في الليل وعمل اكلة السماط"، مشيرا الى ان "تاريخ الاحتفال بعيد اربعينية الصيف يعود الى زمن النبي نوح".

يشار إلى أن يوم الغد الثلاثاء المصادف الثاني من آب، يعدُّ اول أيام العيد.

related

خلية الازمة تدعو الى اعادة فرض الحظر الجزئي في العراق

Date: 2020-12-22 12:20:32
خلية الازمة تدعو الى اعادة فرض الحظر الجزئي في العراق

الكشف عن حصيلة ضحايا تظاهرات واسط وابلاغ محال الصاغة افراغ مقتنياتهم

Date: 2019-10-06 08:28:51
الكشف عن حصيلة ضحايا تظاهرات واسط وابلاغ محال الصاغة افراغ مقتنياتهم

تسجيل حالة وفاة بكورونا في العاصمة بغداد

Date: 2020-03-26 11:49:45
تسجيل حالة وفاة بكورونا في العاصمة بغداد

كورونا العراق.. 10 محافظات بينها بغداد بلا وفيات وانخفاض ملحوظ بالإصابات

Date: 2021-10-23 13:09:02
كورونا العراق.. 10 محافظات بينها بغداد بلا وفيات وانخفاض ملحوظ بالإصابات

15 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2020-05-26 13:53:08
15 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية

‏الصدر يقيل 23 قائداً في سرايا السلام بسامراء.. وثيقة

Date: 2022-01-11 14:34:29
‏الصدر يقيل 23 قائداً في سرايا السلام بسامراء.. وثيقة

أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

Date: 2021-05-15 08:50:05
أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

التربية تعلن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 - 2023

Date: 2022-06-07 11:27:43
التربية تعلن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 - 2023