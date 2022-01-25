غداة رشقهم بالرصاص.. متظاهرون يقطعون أوصال مدينة الناصرية

شفق نيوز/ اقدم متظاهرون في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، على قطع عدد من الشوارع والجسور في مركز المحافظة، احتجاجاً على رفع خيمة أحد المحتجين، وللإقالة المحافظ الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان متظاهرين اقدموا على إحراق الاطارات في عدد من الشوارع والجسور الرئيسة في مدينة الناصرية، للمطالبة بإقالة المحافظ الحالي، محمد الغزي، واحالة المقصرين برفع خيمة احد الجرحى وسط ساحة الحبوبي للتحقيق.

وأشار المراسل إلى أن تكرار قطع الطرق والجسور بشكل شبه يومي تسبب باستياء أهالي مدينة الناصرية جراء تعطل وصولهم إلى أعمالهم ومنازلهم او اضطرارهم الى سلوك طرق طويلة للوصول الى وجهاتهم.

ويوم امي الاثنين، اقدم محتجون غاضبون في ذي قار، على قطع تقاطع وجسر مهمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عددا من المحتجين في مدينة الناصرية اقدموا على قطع تقاطع البهو وجسر النصر وسط مدينة الناصرية، احتجاجا على رفع خيمة (جون) التابعة لاحد جرحى التظاهرات التي يطالب فيها بإكمال معاملته لغرض علاجه خارج العراق.

وكانت قوة من مكافحة الشغب، قد رفعت خيمة احد المحتجين المصابين في مدينة الناصرية والتي يطالب فيها بإكمال معاملة سفره لغرض الخروج والعلاج خارج العراق.