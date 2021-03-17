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غداة بيان التربية.. خروج أول احتجاج على مواعيد الامتحانات

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T07:38:03+0000
غداة بيان التربية.. خروج أول احتجاج على مواعيد الامتحانات

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، تظاهرات في عدة أماكن تطورت الى إغلاق بعض الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين غاضبين من الطلبة أقدموا على إغلاق مديرية تربية ذي قار احتجاجا على قرار الامتحانات الذين وصفوه بـ"المتسرع" من قبل وزارة التربية.

وأضاف، أن تظاهرة أخرى من قبل عقود وإجراء الكهرباء انتهت باغلاق البوابة الخارجية لمحطة الناصرية الحرارية ومنع الموظفين من الوصول للدائرة "، لافتا إلى استمرار إغلاق مصفى الناصرية النفطي لليوم الرابع على التوالي.

وتابع مراسلنا، ان تظاهرة أخرى حصلت وسط الناصرية لخريجي الإدراة والاقتصاد تطالب بالتعيينات.

وكانت وزارة التربية حددت مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي ان الوزارة حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات ، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق  الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي ، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.

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