غبار وأمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقع راصدان جويان، أن تجتاح عاصفة ترابية غدا الاثنين معظم مناطق العراق بما فيها إقليم كوردستان يصاحبها تراجع درجات الحرارة وامكانية هطول امطار في المناطق الجبلية بمحافظتي اربيل ودهوك.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن عاصفة ترابية جديدة يتوقع أن تتعرض لها البلاد الليلة تنشأ في شمال سوريا عصراً وتتعمق للبلاد أول ساعات الليل، منوها الى تعمق العاصفة في العاصمة بغداد ومدن الوسط بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى من يوم غد الاثنين.

وأضاف أن العاصفة ستمتد صباح يوم غد إلى المدن الجنوبية ومتوقع ان تكون كثيفة وتؤدي إلى إنعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر، محذرا أصحاب أمراض الحساسية والربو وسالكي الطرق البرية.

كما توقع الزيادي أنخفاضا وهبوطا كبيرا بمعدل درجات الحرارة يوم يوم غد الإثنين.

بدوره قال الراصد الجوي المعروف على مستوى كوردستان آراس جبار في بيان، انه غدا الأثنين من ساعات الصباح الأولى ستغطي عاصفة ترابية كثيفة معظم مناطق إقليم كوردستان ويزداد تأثيرها على مناطق محافظة كركوك وإدارة منطقة "كرميان"، مشيرا إلى انه في أوقات المساء سيتراجع تأثير هذه العاصفة، وستنتهي صباح الثلاثاء.

وأردف بالقول "غدا الاثنين هناك احتمالية لتساقط امطار متفاوتة لأوقات قصيرة في صباح الغد في أجزاء من المناطق الجبلية في محافظتي دهوك واربيل".

واشار جبار الى ان درجات الحرارة ستنخفض مقارنة باليوم الى قرابة 5 - 7 درجات مئوية.