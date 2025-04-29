غبار وأمطار خفيفة.. طقس متقلب خلال الأيام المقبلة في العراق

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، يوم الثلاثاء، إلى استمرار تأثر مناطق متعددة من مدن البلاد بظروف جوية غير مستقرة، تتسم بنشاط غباري متفاوت وتكوّن سحب ركامية تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة.

وجاء في تدوينة للراصد الجوي، صادق عطية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن آخر التحليلات الجوية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى "استمرار تأثر مناطق متعددة من مدن البلاد وتحديداً (وسط وجنوب البلاد حالياً) بظروف جوية غير مستقرة، تتسم بنشاط غباري متفاوت في بعض الأماكن، وتكوّن سحب ركامية تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة رعدية الطابع ومتفرقة في بعض المناطق".

وأوضح عطية، أن "الأجواء خلال هذه الفترة تتسم بطابع ربيعي متقلب، يتلخص بنشاط متباين للرياح، قد يتزايد أحياناً، خاصة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، مما يساهم في إثارة الغبار في بعض المناطق".

وتابع، كما من المتوقع "تصاعد الغبار على فترات في عدد من المدن، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية محلياً، وهطول أمطار رعدية متفرقة في مناطق محدودة، تتركز بشكل رئيسي في الأجزاء الوسطى والغربية والجنوبية من البلاد".

وأضاف، وكذلك من المتوقع حدوث "تقلبات في درجات الحرارة، حيث تستمر بالارتفاع لتبلغ ذروتها خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، وبحسب مخرجات نماذج الطقس العددية، متوقع أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل".

ونشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، عصر اليوم، مقطع فيديو يوثق اجتياح عاصفة ترابية لمحافظة الديوانية.