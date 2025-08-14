غبار ورطوبة.. طقس العراق يدخل مرحلة انتقالية

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات أحوال الطقس، يوم الخميس، إلى دخول أجواء العراق مرحلة انتقالية بين ذروة الصيف اللاهب وبدايات التراجع التدريجي في شدة الحرارة مع اقتراب النصف الثاني من شهر آب/أغسطس الجاري.

وبحسب بيان لهيئة الأنواء الجوية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، تشير تحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم إلى عدد من الظواهر الجوية المتباينة، تشمل نشاطاً ملحوظاً للرياح المثيرة للغبار جهة غرب البلاد، وعودة موجات الرطوبة جنوباً، إلى جانب مؤشرات على انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التغييرات تأتي في إطار نمط مناخي موسمي معتاد في مثل هذه الفترة من العام.

وعن تفاصيل طقس يوم غد الجمعة، توقعت نشاطاً للرياح الشمالية الغربية الجافة في مناطق جنوب نينوى والأنبار وأجزاء من جنوب غرب البلاد، لتصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة، ما يسبب موجات غبار محلية تشمل المناطق المذكورة، مع امتداد تأثيرها بشكل أقل شدة نحو بعض مدن الوسط وتقل سرعتها خلال المساء والليل.

كما توقعت الهيئة ابتداءً من مساء الجمعة، تحول الرياح ما بين ساكنة إلى جنوبية شرقية مع ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد، خصوصاً البصرة وميسان، وتستمر لغاية نهار الأحد المقبل، حيث تتحول الرياح بعدها إلى الاتجاه الشمالي الغربي وتنخفض معها الرطوبة السطحية.

وكشفت عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، قائلة إن هناك انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على عموم البلاد، إيذاناً بانحسار درجات الحرارة الخمسينية باستثناء بعض مناطق الجنوب التي قد تسجل هذه الدرجة أحياناً حتى نهاية شهر آب/أغسطس الحالي.