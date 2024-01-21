غبار وثلج ومطر.. طقس متطرف ينتظر العراقيين يوم غد

شفق نيوز/ حذر خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، يوم الأحد، من موجات غبار وانعدام للرؤيا في بعض مناطق العراق الجنوبية، وفيما رجح تساقط أمطار خفية في معظم مدن البلاد، توقع نزول الثلج في جبال أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتوقع عطية، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن يشهد العراق يوم غد الاثنين، بداية تأثير منخفض جوي من البحر المتوسط، لتكون الأجواء غائمة جزئياً في عموم مدن البلاد، مع تحول الرياح جنوبية شرقية مصحوبة بنشاط ملحوظ في أغلب المدن مثيرة للغبار.

ورجح أن تهدأ الرياح ليل الاثنين، في أغلب المدن، لكن يزداد نشاطها ليلاً في مدينة الكوت وديالى وميسان وشرق البصرة وشمال الناصرية وشرق الديوانية وشرق بغداد لتصل سرعتها إلى 70 كم بالساعة، مما يزيد من موجات الغبار.

وقال عطية، إن "درجات الحرارة سترتفع يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تعود لتنخفض يوم الأربعاء، وإن فرص هطول الأمطار ستبدأ خلال ساعات ما بعد ظهر الغد في مدن ديالى، كركوك، صلاح الدين، نينوى، أربيل، السليمانية، ودهوك، يضاف لها شرق الكوت وشمال ميسان خلال الليل، على أن يكون الهطول خفيفاً خلال مساء الاثنين والليل".

وأشار إلى وجود فرص لتساقط الثلوج فوق جبال شمال أربيل، مع استمرار فرص هطول الأمطار في مدن إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء أيضاً والذي سيشهد عبور جبهة المنخفض ظهر يوم الثلاثاء، لافتاً إلى أن خلال فترة العبور سيحدث تحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى الشمالي الغربي، وتكون السرعة نشطة ومثيرة للغبار في وسط وجنوب البلاد.

وخلص خبير الأرصاد الجوية، إلى القول: "تحذيراتنا من موجات الغبار وتردي الرؤية ستكون ليل الاثنين وصباح الثلاثاء في مدن جنوب البلاد، والفرات الأوسط، وصولاً إلى العاصمة بغداد".