غبار شمالاً و"بوارح" جنوباً.. طقس "متطرف" في العراق خلال ساعات

شفق نيوز / رجح خبير الأرصاد الجوية العراقية، صادق العطية، يوم الأحد، تعرض مناطق عدة من البلاد، إلى موجات غبار في المناطق الشمالية وإقليم كوردستان، و"رياح بوارح" في المنطقة الجنوبية، خلال الساعات المقبلة.

وذكر العطية، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "موجات الغبار ستعـاود الهبـوب على مناطق صلاح الدين وكركوك وجنوب نينوى وأربيل والسليمانية، وستتجه هذه الليلة"، كما في الأسهم المؤشرة في الصورة أدناه، لافتاً إلى أن "درجات الحرارة ستكون دون المعدل في المدن كافة خلال يوم غد الاثنين، والثلاثاء، وتعود بعدها للارتفاع مجدداً".

وأضاف أن "رياح بوارح شمالية غربية نشطة خلال ساعات النهار في مدن جنوب البلاد وشرقها، مع تصاعد الغبار الذي يقلل مدى الرؤية خلال ساعات الظهيرة، وتهدأ الرياح خلال ساعات المساء والليل ويترسب الغبار، ويستمر هذا الحال لغاية بداية الأسبوع المقبل".

والعواصف الترابية التي ضربت البلاد مؤخراً، أقل شدة من سابقاتها اللواتي اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، شملت إقليم كوردستان أيضاً.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.