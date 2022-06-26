سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غبار شمالاً و"بوارح" جنوباً.. طقس "متطرف" في العراق خلال ساعات

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T18:26:21+0000
غبار شمالاً و"بوارح" جنوباً.. طقس "متطرف" في العراق خلال ساعات

شفق نيوز / رجح خبير الأرصاد الجوية العراقية، صادق العطية، يوم الأحد، تعرض مناطق عدة من البلاد، إلى موجات غبار في المناطق الشمالية وإقليم كوردستان، و"رياح بوارح" في المنطقة الجنوبية، خلال الساعات المقبلة.

وذكر العطية، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "موجات الغبار ستعـاود الهبـوب على مناطق صلاح الدين وكركوك وجنوب نينوى وأربيل والسليمانية، وستتجه هذه الليلة"، كما في الأسهم المؤشرة في الصورة أدناه، لافتاً إلى أن "درجات الحرارة ستكون دون المعدل في المدن كافة خلال يوم غد الاثنين، والثلاثاء، وتعود بعدها للارتفاع مجدداً".

وأضاف أن "رياح بوارح شمالية غربية نشطة خلال ساعات النهار في مدن جنوب البلاد وشرقها، مع تصاعد الغبار الذي يقلل مدى الرؤية خلال ساعات الظهيرة، وتهدأ الرياح خلال ساعات المساء والليل ويترسب الغبار، ويستمر هذا الحال لغاية بداية الأسبوع المقبل".

والعواصف الترابية التي ضربت البلاد مؤخراً، أقل شدة من سابقاتها اللواتي اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، شملت إقليم كوردستان أيضاً.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

related

طقس العراق.. تجنبوا السفر "غبار" حتى صباح الاثنين

Date: 2022-05-07 05:37:25
طقس العراق.. تجنبوا السفر "غبار" حتى صباح الاثنين

العراقيون يبدأون رحلة مرهقة مع رياح "البوارح"

Date: 2021-05-27 06:42:12
العراقيون يبدأون رحلة مرهقة مع رياح "البوارح"

ستعيق الرؤية الافقية.. راصد جوي للعراقيين: عاصفة ترابية كثيفة بانتظاركم يوم غد

Date: 2022-05-14 09:09:47
ستعيق الرؤية الافقية.. راصد جوي للعراقيين: عاصفة ترابية كثيفة بانتظاركم يوم غد

الدفاع المدني يطلق حملة "مكافحة مخلفات الغبار" في بغداد والمحافظات (صور)

Date: 2022-05-05 17:18:57
الدفاع المدني يطلق حملة "مكافحة مخلفات الغبار" في بغداد والمحافظات (صور)

مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً

Date: 2022-05-18 15:35:54
مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً

بعد عواصف ترابية.. العراق في انتظار هطول أمطار نهاية الأسبوع الحالي

Date: 2022-04-16 09:20:30
بعد عواصف ترابية.. العراق في انتظار هطول أمطار نهاية الأسبوع الحالي

"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

Date: 2022-03-11 19:41:51
"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

الصحة العراقية تلوح بإجراءات جديدة في حال زيادة إصابات كورونا

Date: 2021-06-23 14:27:52
الصحة العراقية تلوح بإجراءات جديدة في حال زيادة إصابات كورونا