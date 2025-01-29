"غائبون" رغم تنفيذ الواجبات.. قرار غامض بقطع رواتب 200 منتسب بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ كشف منتسبون في الفوج الثالث، اللواء الـ 63 من الحشد الشعبي في كركوك، يوم الأربعاء، عن تعرضهم لقطع في رواتبهم بشكل مفاجئ، حيث تسلموا مبلغ 120 ألف دينار فقط، دون معرفة الأسباب.

وقال أحد المنتسبين، عبد الله إبراهيم نامس، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 200 منتسب في الفوج الثالث، اللواء الـ 63، عادوا إلى مقر القيادة بعد تنفيذهم واجبات الحماية لمدة خمسة أشهر لدى آمر الفوج (سفيان النعيمي) في محافظة كركوك، حيث أن جميع المنتسبين يمتلكون أوراقاً رسمية تثبت ذلك".

وأضاف نامس، أن "المنتسبين عند تسلم رواتبهم اليوم، وجدوا بأن المبلغ لا يتعدى 120 ألف دينار، رغم أن راتب كل منتسب يبلغ مليوناً و400 ألف دينار عراقي"، مبيناً أن "النعيمي قام بتسجيل جميع المنتسبين على أنهم غائبون، دون معرفة الأسباب".

وأشار نامس، إلى أن "200 منتسب من الفوج الثالث راجعوا القيادة للاستفسار عن سبب هذا الإجراء، لكن لم يستجب لهم أحد، واليوم، نظموا تجمعاً احتجاجياً لنقل مظلوميتهم والمطالبة بحقوقهم".