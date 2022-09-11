غالبيتهم إيرانيون.. عشرات الضحايا والإصابات بحوادث سيّر في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الأحد، وفاة 15 شخصاً وإصابة 29 آخرين بينهم زوار إيرانيون، نتيجة ستة حوادث سير في مناطق متفرقة من العراق.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام في محافظة بابل، على الخط السريع قرب جسر ١، لمركبة نوع (هايسة جمبي) وأخرى نوع (تريلة) فلات إيرانية، تسبب بوفاة 12 شخصاً جميعهم من الجنسية الايرانية، وعراقي واحد".

وأضافت أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة بابل، نوع (نيسان باص) بيضاء اللون، خلف ١٤ مصاباً جميعهم زائرون إيرانيون".

ولفتت المديرية، إلى "حادث اصطدام آخر، وقع بين ثلاث مركبات في محافظة المثنى، الأولى نوع (شيري) والثانية (كريت ويل أحمر) والثالثة (بيك اب) تيوتا، وذلك بسبب استدارة خاطئة وعدم التأكد من خلو الشارع، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص".

ونوهت مديرية المرور العامة، إلى "حادث اصطدام في محافظة ميسان قرب سيطرة المشرح، لمركبة نوع (هيكر) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مما أدى إلى اصطدام المركبة في الكتلة الكونكريتية وإصابة ستة زائرين إيرانيين".

وأشارت المديرية، إلى "حادث انقلاب مركبة في محافظة واسط، نوع (كيا سورينتو) على طريق بغداد - كوت قرب مركز شرطة السلام، بسبب انحراف المركبة عن الطريق، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر".

وتطرقت إلى "حادث اصطدام في محافظة بغداد الكرخ بين مركبتين على طريق الطارمية قرب مركز شرطة الحماميات، نتيجة السرعة الشديدة والسير عكس الاتجاه وفقدان السيطرة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر".