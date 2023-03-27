غالبيتهم مصريون.. مصرع وإصابة 6 عمال بانهيار مبنى في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع واصابة ستة عمال بناء جراء انهيار مبنى في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من عمال البناء لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء سقوط غرفة صغيرة قيد العمل (بيتونة) في اطراف ناحية بني سعد، ( 18 كم جنوب غرب بعقوبة).

واضاف، أن "من بين الضحايا 4 عمال يحملون الجنسية المصرية"، مشيرا الى "نقل المصابين الى المستشفى وجثمان الضحيتين الى الطب العدلي".

وأشار المصدر، إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".