غالبيتها في كوردستان.. 12 هزة أرضية ضربت العراق في شهر

شفق نيوز/ أفادت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، برصدها 12 هزة داخل العراق خلال شهر تشرين الثاني.

جاء ذلك في النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة خلال شهر تشرين الثاني، والتي أصدرتها الهيئة، ووردت إلى وكالة شفق نيوز.

وبين مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي، أن عدد الهزات خلال تشرين الثاني بلغ 24 هزة أرضية منها 12 هزة في العراق، و9 داخل ايران، و 2 في تركيا، وواحدة في سوريا، موضحاً أن النشاط تركز داخل البلد في محافظة دهوك (قضائي زاخو وسميل )، وفي اربيل وفي والسليمانية وكركوك وديالى عدد هزتين أرضيتين لكل محافظة .

وتابع: حدثت هزة واحدة في ‏محافظة بغداد ونينوى ، فيما تخلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من الهزات الأرضية، مما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه التصادم القاري وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للبلاد.