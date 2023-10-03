غالبيتها في السليمانية.. العراق يسجل 36 هزة أرضية في شهر

شفق نيوز/ اصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر ايلول 2023.

وقال في تقريره، ورد إلى وكالة شفق نيوز، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر قد بلغ 48 هزة ارضية منها 36 هزة داخل العراق، و 11 هزة ارضية داخل ايران وهزة أرضية واحدة في سوريا، مبينا ان قوى الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1- 5.2) درجة في حين تراوحت اعماقها البؤرية بين 6 إلى 29 كلم.

واضاف ان النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح داخل العراق في قضاء جمجمال، بمحافظة السليمانية حيث وصل عدد الهزات فيها إلى 15 هزة في حين تم تسجيل سبع هزات في كويسنجق بمحافظة اربيل، بينما تم تسجيل ست هزات في محافظة واسط.

أما محافظة نينوى، يقول التقرير، فقد تم تسجيل أربع هزات و هزتان في العماره وعلي الغربي بمحافظة ميسان، بينما تم تسجيلها هزة واحدة في كل من محافظتي كركوك وديالى في قضاء خانقين.

وأوضح التقرير، أن 11 هزة سجلت داخل إيران في محافظات كرمنشاه، بينما تم تسجيل هزة أرضية واحدة داخل سوريا، مشيرا الى أن المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمال الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.

ولفت التقرير الى ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغ ثلاثة تقارير في هذا الشهر، حيث شهدت منطقة شمال شرق طوزخورماتو نشاطا زلزاليا شعر سكان المناطق القريبة من حدوثه شعوراً متفاوتاً ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية ولا مادية في المنطقه جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.

ونوه التقرير الى ان موقع حدوث النشاط الزلزالي في شمال شرق طوزخورماتو يقع من الناحية الجغرافية ضمن محافظة السليمانية جنوب قضاء جمجمال، ولكن قضاء طوز خرماتو ومناطق جنوب الشرق كركوك اكثر تاثرا بالهزة الرئيسية من محافظة السليمانية لقربها من موقع المركز السطحي للهزة.