غاز الشمال تعلن انتهاء أعمال الصيانة المبرمجة للخط الانتاجي وتشغيل الخط 1000

شفق نيوز/ اعلن مصدر مسؤول في شركة غاز الشمال، يوم الثلاثاء، عن انتهاء أعمال الصيانة المبرمجة للخط الانتاجي (1000)، واستئناف العمل والإنتاج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة غاز الشمال انهت اعمال صيانة الشركة وعن انتهاء أعمال الصيانة المبرمجة للخط الانتاجي (1000)، واستئناف العمل والإنتاج".

وأضاف المصدر أن "تم المباشرة بتشغيل الخط الانتاجي 1000 ، بعد تقليص مدة اعمال الصيانة من خلال العمل المستمر والانتهاء منها بمدة (21) يوما، بعد أن كان محدد لها أن تتم خلال شهر، مشيرا الى الصعود التدريجي بمستويات الانتاج للمنتوجات كافة، مع استمرار الاعمال والانتاج في الخط الانتاجي 2000".

وتابع المصدر أن" عملية الصيانة المبرمجة تم المباشرة بها يوم 25 تشرين الأول الماضي".