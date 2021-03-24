غازات سامة تلوّث سماء الفلوجة وتثير غضب السكان

شفق نيوز/ أثارت غازات سامة خانقة لوثت أجواء مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، غضب سكان المدينة، وخصوصا إحياء العسكري والشرطة شرقي المدينة.

وتساءل السكان حول أسباب ومصادر هذه الغازات، التي دفعت عددا من المواطنين لترك منازلهم والذهاب عند اقربائهم بمناطق أخرى، لحين صفاء الأجواء، وذلك حسب منشورات ومناشدات اطلقها السكان على مواقع فيسبوك وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال معاون مدير البلدية محمد شكر لوكالة شفق نيوز، إن "الغازات كانت قد قدمت من معامل تكرير النفط والاسفلت والجص، الواقعة خلف موقع الطمر التابع لمديرية بلدية الفلوجة، القريب من المدخل الشرقي للمدينة".

وأضاف، أن "هذه المعامل اهلية، وقد باشرت بالعمل منذ أيام قليلة، ويكون عملها في ساعات الليل فقط، وهي بالفعل تفرز غازات سامة، وتمت مخاطبة قائممقام الفلوجة لغرض غلق هذه المعامل، وإلا فإن مواصلتها العمل قد تؤدي بخطر على حياة المواطنين وخاصة كبار السن".

ويقول المواطن مهند حاتم ( 32 سنة )، ويسكن حي العسكري القريب من تلك المعامل لوكالة شفق نيوز، "لقد قمت بأخذ عائلتي والانتقال للسكن عند أقربائي خارج المدينة، كون والدتي امرأة مسنة وزوجتي تعاني من حساسية في القصبات الهوائية، والرائحة كانت خانقة بشكل لا يحتمل".

وتساءل، "أين دوائر البيئة والبلدية والصحة ؟، أيعقل أنهم لم يشموا هذه الغازات ؟ أم أنهم مشغولون بكورونا التي اتخذوا منها حجة لترك شؤون المواطنين ؟".

بدورها تقول رتيبة درويش ( 62 سنة )، "انا امرأة عاجزة، ولدي مشاكل في الجهاز التنفسي، وهذه الغازات قد تسببت بالاغماء لي، لذا تركت المنزل وذهبت لدى احد أبنائي بأطراف المدينة، لحين القضاء على مصدر هذه الغازات".

من جهته أكد مسؤول شعبة بيئة الفلوجة عبد الجبار جمعة، أن "بعض المعامل التي تسببت بهذا التلوث ومنها معامل الجص، فقد تم قبل أكثر من سنتين غلقها بالكامل، ثم عادوا مجددا بافتتاح المعامل بعد التنسيق مع السلطات العليا في الانبار، واما باقي المعامل فقد تم مسبقا تسجيل إنذارات بحقها والتوجيه بإغلاقها، لكن دون جدوى، كون فرض الغرامة او الغلق هي من صلاحيات وزير الصناعة فقط".

وأشار إلى أن "الموافقة على افتتاح المعامل تتم بعد التأكد من اتخاذ كوادرها الإجراءات البيئية، لكن هناك من يقوم بنصب المعامل وتشغيلها دون الحصول على الموافقة، وذلك كونهم مرتبطين بعدد من الجهات المتنفذة في الانبار".

وأكد جمعة، بأنه "سيتم بعد اسبوع من اليوم، تنفيذ جولة ميدانية على المعامل كافة والاطلاع على مدى التزامهم بالمتطلبات البيئية، مخالفتهم سيتم رفع كتاب به إلى الجهات المعنية".

من جهته أكد قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي، بأن "تم إصدار كتاب رسمي إلى الجهات المعنية، وسيتم العمل على غلق هذه المعامل"، مبينا أنه "لم يتم إبلاغنا من قبل هذه المعامل التي عادت حديثا للعمل، بأنها تفرز غازات، وإلا ما كنا لنسمح لهم بالعمل في هذه الأماكن القريبة من الأحياء السكنية".

وشدد الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز"، قائلاً "سيتم غلق المعامل ولو بالقوة، فلا شيء أهم من صحة وأمن سكان الفلوجة"