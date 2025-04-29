غادرت المنزل متزوجة وعادت أرملة.. رصاصة تفجع امرأة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع رجل نتيجة العبث بسلاحه الشخصي غربي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"رجلا قتل برصاصة انطلقت من سلاحه بالخطأ في منزله بقضاء الخالص غربي ديالى"، مبيناً أن "زوجة الضحية كشفت خلال إفادتها للأجهزة الأمنية أن زوجها أخذ مسدسه وقال لها انه سيجلس في الحديقة لتنظيفه وإصلاحه".

وأشار إلى أن "الزوجة أكدت انها ذهبت بعد ذلك للتسوق وعادت بعد فترة وجيزة ووجدته قد فارق الحياة والمسدس بجانبه"، موضحاً أن "التحقيقات الأولية تشير الى أن"الضحية قتل نتيجة العبث بالسلاح وانطلاق رصاصة منه بالخطأ، ونقلت الجثة للطب العدلي، كما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث".