إغاثة دوائية عراقية بقيمة 100 مليون دينار لسوريا وتركيا

شفق نيوز/ وجهّ وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، يوم الاثنين، بتقديم إغاثة دوائية بقيمة 100 مليون دينار لسوريا وتركيا ضمن الجهود الدولية المبذولة لمساعدة المنكوبين بالزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية في سامراء تبرعت بأدوية بقيمة 100 مليون دينار من رصيدها المخزني.

وبين أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الإغاثة الإنسانية بعدَ الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفرَ عن آلاف الضحايا والجرحى وتدمير مئات المباني وستتم المباشرة بإرسال شحنات الأدوية إلى الدولتين ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4.17 (01.17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم، وامتد الزلزال ليضرب عدة مدن سورية.

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، الى نحو 10 آلاف بين قتيل ومصاب، في حين رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الى "ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى 1014 قتيلا و7003 مصابين".

ولفتت الى "انهيار 2824 مبنى في كهرمان ماراش".

فيما اعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و 1284 مصاباً.

كما اعلنت وزارة التربية السورية، تعطيل المدارس في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الحالي.