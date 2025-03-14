"غابات الصوفية" تفجر خلافا بالأنبار.. "البوسودة" تتحدى الاستثمار وتتمسك بأراضيها

شفق نيوز/ طالبت عشيرة البوسودة في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمنع استثمار منطقة غابات الصوفية في مدينة الرمادي، مؤكدة أنها لن تتنازل عن أراضيها بأي ثمن.

وقال نهاد العلي، أحد وجهاء العشيرة، لوكالة شفق نيوز، إن "أراضي غابات الصوفية مملوكة لأبناء العشيرة منذ عقود طويلة، وهناك عقود رسمية تثبت حقهم فيها، حيث قاموا بزراعتها لسنوات".

وأضاف، أن "مديرية الزراعة في الأنبار امتنعت عن تجديد عقود الأراضي بحجة فقدان الأضابير والوثائق الرسمية، ما أثار استياءً واسعاً بين أبناء العشيرة، الذين يعتبرون هذا الإجراء محاولة لتمرير مشاريع استثمارية على حساب حقوقهم".

كما أشار العلي إلى أن "العشيرة ترفض بشدة أي محاولة لاستثمار هذه الأراضي دون الرجوع لأصحابها الشرعيين، وهي مستعدة للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية والعشائرية"، داعياً الحكومة المحلية والاتحادية إلى "التدخل العاجل لحسم النزاع وضمان حقوق الأهالي".

وأوضح، أن "أبناء العشيرة يطالبون الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل في ملابسات فقدان الأضابير الرسمية، ومحاسبة المتورطين، خاصة مع انتشار شائعات حول وجود تواطؤ لصالح مستثمرين يسعون للاستحواذ على الأرض".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع مديرية زراعة الأنبار للحصول على توضيح، لكنها الأخيرة امتنعت عن التعليق بخصوص هذا الموضوع.

يُذكر أن منطقة غابات الصوفية تعد من أبرز المواقع الطبيعية في مدينة الرمادي، حيث تشكل مساحة خضراء واسعة تُستخدم للزراعة والرعي، وسط جدل حول مشاريع استثمارية تسعى بعض الجهات لتنفيذها في المنطقة.