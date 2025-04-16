عَنّه تُعيد إحياء الذاكرة الشعبية.. متحف تراثي يخطف الأنظار في الانبار (صور)

شفق نيوز/ نظّم "متحف عَنّه الحضاري" بالتعاون مع بلدية عَنّه، متحفاً تراثياً مؤقتاً يسلط الضوء على الإرث الثقافي للمنطقة، في إطار فعاليات "ملتقى الأنبار الجغرافي الأول" الذي تحتضنه المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتحف المؤقت يهدف إلى تعريف الزوار بالأدوات التقليدية والمهن القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية لأهالي عَنّه، ما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المحلي ونقله للأجيال القادمة".

بدوره، قال سامي الجميلي، أستاذ الجغرافيا لوكالة شفق نيوز، إن "الربط بين الجغرافيا والتراث المحلي يمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق للهوية المكانية للمجتمعات المحلية"، مبيناً أن "مثل هذه المبادرات لا توثق الماضي فحسب، بل تعزز أيضاً الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة بأهمية المكان ودوره في تشكيل الثقافة".

من جانبه، قال حسن العاني، وهو باحث من جامعة البصرة، لوكالة شفق نيوز إن "المعرض قدّم صورة حية عن الحياة في عَنّه عبر مراحل زمنية متعددة، شاهدنا أدوات زراعية ومستلزمات منزلية وأزياء تقليدية كانت تستخدم يوميًا في حياة الأجداد".

وأضاف أن "هذا النوع من التوثيق البصري له تأثير قوي في ربطنا بجذورنا، خاصة حين يُعرض ضمن فعالية أكاديمية تجمع باحثين من مختلف المحافظات".

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من أساتذة الجغرافيا من 12 جامعة عراقية، عبّروا عن إعجابهم بطريقة عرض المقتنيات وتوثيقها، مشيدين بالمبادرة التي تجمع بين الجغرافيا الثقافية والهوية المجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز البعد الثقافي في الأنشطة الأكاديمية، وتفعيل دور المتاحف المحلية كمراكز حيوية لحفظ الذاكرة ودعم الهوية الوطنية، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى ربط المجتمعات بتراثها لمواجهة تحديات العولمة والتغيّر الثقافي.