"عين تمر".. حديث عن نهضة عمرانية "مليارية" يقتلها الجفاف

شفق نيوز- كربلاء

كشف قائممقام قضاء عين التمر في محافظة كربلاء، مقداد التميمي، يوم الخميس، عن تفاصيل تتعلق بالواقع السكاني والخدمي والمشاريع المنجزة والمستقبلية في القضاء، مشيراً إلى جملة من التحديات التي تواجه الأهالي، في مقدمتها شح المياه وضعف الدعم الزراعي.

وقال التميمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد سكان قضاء عين التمر في كربلاء يبلغ 33,503 نسمة، فيما تقدّر مساحة القضاء بنحو 1,955 كيلومتراً مربعاً"، موضحا ان "القضاء شهد خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المهمة، من بينها، إنشاء مدرستين ضمن القرض الصيني، الأولى بسعة 24 صفاً، والثانية بسعة 12 صفاً، فضلا عن تعبيد أحياء متفرقة داخل القضاء مع مد أنبوب ماء بسعة 400 ملم".

واضاف، كما أنه " تم تعبيد طرق بطول 2.5 كيلومتر ضمن مشاريع وزارة التخطيط، وإنشاء محطة كهرباء داخل القضاء بالتعاون مع شركة إيطالية، بكلفة، فضلا عن تنفيذ خط ناقل للطاقة الكهربائية من محطة المشكات ".

وأشار التميمي، إلى" وجود مشاريع لا تزال قيد التنفيذ، أبرزها بناء شعبة زراعة عين التمر، وبناء دائرة الدفاع المدني داخل القضاء "، مبينا ان" كلف المشاريع المنجزة تتجاوز الـ15 مليار دينار عراقي ".

وتابع التميمي، ان" هناك عدداً من المشاريع المخطط لتنفيذها مستقبلاً، من بينها، بناء مستشفى بسعة 50 سريراً، وبكلفة تقديرية تصل إلى 28 مليار دينار،إنشاء سد عين التمر لاستثمار مياه الأمطار (مصائد مائية)، بالتعاون مع شركات تركية، وبناء سايلو عين التمر، بعد إحالة المشروع إلى وزارة التجارة، فضلا عن إنشاء مسار ثانٍ لمدخل القضاء بكلفة تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دينار".

وأكد التميمي، أن" القضاء يواجه مشاكل حقيقية، أبرزها الجفاف وشح المياه سواء للزراعة أو لمياه الشرب، إضافة إلى ضعف الاهتمام بالقطاع الزراعي رغم كونه المصدر الأساسي لمعيشة أغلب سكان القضاء، ولا سيما في ما يتعلق بدعم الفلاحين".

وخلص إلى أن عدم وجود معاهد أو إعداديّات مهنية داخل القضاء، أدى لاضطرار الطلبة إلى التوجه لمحافظة كربلاء، متحملين عناء المسافة والتكاليف المادية، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء معامل أو مصانع تسهم في استيعاب العاطلين عن العمل وتحسين الواقع الاقتصادي للقضاء.