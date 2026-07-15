"عين التمر".. من واحة للنخيل إلى عاصمة للإسمنت والنفط في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أكد قائممقام قضاء عين التمر في محافظة كربلاء، مقداد وهب التميمي، يوم الأربعاء، أن القضاء يشهد توسعاً في المشاريع الصناعية والنفطية والخدمية، مشيراً إلى أن معمل أسمنت كربلاء يعد من أكبر معامل إنتاج الإسمنت في العراق، فيما دخل القضاء ضمن الرقعة الجغرافية المنتجة للنفط.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن معمل أسمنت كربلاء، الواقع في قضاء عين التمر، تأسس عام 1984، ويُدار حالياً بنظام الاستثمار المشترك مع الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ويُعد أحد أكبر منشآت إنتاج الإسمنت في البلاد.

وأوضح أن الطاقة التصميمية للمعمل تبلغ 1.9 مليون طن سنوياً، إلا أنه تمكن خلال السنوات الأخيرة من رفع إنتاجه إلى أكثر من 2.3 مليون طن سنوياً من الإسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح.

وأضاف التميمي، أن المعمل يعتمد على المواد الأولية المستخرجة من مقالع محلية، إذ يُجلب الحجر الجيري من مقالع طريق كربلاء – الحج البري، فيما يتم توفير التراب من منطقتي الزركة والفاج، لافتاً إلى أن المعمل أُنشئ من قبل شركة Krupp Polysius الألمانية، قبل أن يُبرم عام 2010 عقداً استثمارياً طويل الأمد مع شركة لافارج الفرنسية وشركة الرواد العراقية لتأهيل وتطوير خطوط الإنتاج.

وفي الجانب النفطي، أشار إلى أن قضاء عين التمر دخل ضمن الرقعة الجغرافية المنتجة للنفط، مبيناً أن المنطقة تمتلك احتياطيات نفطية بالتعاون مع محافظتي النجف وبابل، فيما تتولى شركات صينية عمليات الاستكشاف والإنتاج، وعلى رأسها شركة ZPEC الصينية.

وفي ملف الخدمات، كشف قائممقام القضاء عن تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء (11/33 كيلوفولت) بكلفة تقارب 6 مليارات دينار، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لتطوير وتأهيل عدد من شوارع القضاء.

وأضاف أن المشاريع الخدمية تشمل أيضاً هدم وإعادة إنشاء بناية الدفاع المدني، وإنشاء شعبة زراعة خاصة بقضاء عين التمر، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي القطاع الزراعي، أكد التميمي، أن عين التمر تحتل المرتبة الأولى بين أقضية ومدن محافظة كربلاء في إنتاج الحنطة، إذ يتجاوز إنتاجها السنوي 200 ألف طن، ما يجعلها من أبرز المناطق الزراعية في المحافظة.

ويقع قضاء عين التمر إلى الغرب من محافظة كربلاء، ويُعد أحد أقضيتها الرئيسة في وسط العراق، حيث تبلغ مساحته نحو 1,956 كيلومتراً مربعاً، ويبعد عن مركز مدينة كربلاء نحو 85 كيلومتراً. ويضم القضاء ثلاث مقاطعات هي: 20 و23 و24.