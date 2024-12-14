عينها على بغداد.. "كتل غبارية" تجتاح العراق من دير الزور والحسكة

شفق نيوز/ أعلن راصد جوي عراقي، يوم السبت، عن دخول عاصفة غبارية إلى أجواء البلاد نتيجة لتوغل الكتلة الباردة، مشيراً إلى أن الجبهة الباردة ستنحدر بشكل شديد.

وقال رياض نصيف القريشي في تصريح، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن العاصفة الغبارية ستؤثر على البلاد من خلال أهم مصدرين للغبار، عبر الأراضي السورية، وخاصة من مناطق دير الزور والحسكة.

وأضاف أن تأثير العاصفة قد يصل إلى مناطق من وسط البلاد، بما في ذلك العاصمة بغداد.

وأرفق القريشي مع تصريحاته خارطة تظهر تأثر العراق بهذه العاصفة.