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عيد رأس السنة الايزيدية.. الكاظمي يمنح الايزيديين من منتسبي الدفاع والداخلية عطلة رسمية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T17:28:01+0000
عيد رأس السنة الايزيدية.. الكاظمي يمنح الايزيديين من منتسبي الدفاع والداخلية عطلة رسمية

شفق نيوز / أعلنت النائبة فيان دخيل، يوم الاثنين، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على منح منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الايزيدية.

وقالت النائبة فيان دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز وخاطبت فيه منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية "الإخوة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة ، على منح المنتسبين من المكون الايزيدي اجازة العيد بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية".

وكانت النائبة فيان دخيل دعت في وقت سابق من يوم الاثنين ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى منح منتسبي وموظفي المكون الايزيدي عطلة رسمية لثلاثة أيام بمناسبة عيد السنة الايزيدية.

وقالت النائبة فيان دخيل في كتاب رسمي وجهته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واطلعت عليه شفق نيوز إنه "أرجو الفضل بالموافقة على منح منتسبي وموظي المكون الايزيدي في دوائر ومؤسسات الحكومة الاتحادية إجازة رسمية لمدة ثلاث أيام (19-20-21) نيسان بمناسبة رأس السنة الايزيدية الذي يصادف يوم 20 نيسان.

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