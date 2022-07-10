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عيد "جيل الطيبين" في مدينة الصدر (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T17:35:11+0000
عيد "جيل الطيبين" في مدينة الصدر (صور)

شفق نيوز/ وسط أجواء متربة، وألعاب تعود إلى ما قبل التكنولوجيا، استقبل أهالي مدينة الصدر، في العاصمة بغداد، مناسبة عيد الأضحى.

ويتجاوز عدد سكان مدينة الصدر، في الوقت الحالي حاجز المليوني نسمة، ومعظم أبنائها من العاملين في الأعمال الحرة، كما أنها منجم للكثير من النجوم الرياضيين والشعراء والمثقفين.

وتفتقر هذه المدينة المكتظة سكانياً، إلى أبسط الخدمات الأساسية،  كما يعاني الأهالي من انعدام وسائل الترفيه والحدائق العامة في أرجائها كافة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، حالة من الفرحة الممزوجة ببؤس المكان، الذي يعزوه معظم أبناء المدينة، إلى إهمال الجهات المعنية لأبسط مقومات العيش الكريم في مدينة الصدر.

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