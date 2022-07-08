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عيد الأضحى وزيارة عرفة ينعشان حركة السفر في مطار النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T15:34:29+0000
عيد الأضحى وزيارة عرفة ينعشان حركة السفر في مطار النجف

شفق نيوز/  يشهد مطار النجف الدولي اقبالا كبيرا من المسافرين (قدوم وعودة)، تزامنا مع زيارة عرفة وحلول عيد الأضحى.

وقال مدير المطار، حكمت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف يسجل منذ 5 أيام أكثر من 50 رحلة يوميا، ووصلت اليوم إلى نحو 55 رحلة، بعد أن كان المطار يسجل 3 رحلات على مدار يوم كامل قبل عام ونصف العام".

وأشار أحمد، إلى أن "أغلب المغادرين يتوجهون نحو إيران وإسطنبول وبيروت وسوريا، والقليل منهم إلى دبي، أما الوافدون إلى المطار فهم من دول مختلفة أبرزها من الخليج العربي ولبنان وطهران".

وعن تأثير ذلك الزخم على الأسعار، أوضح أن "أسعار الحجوزات في المواسم تتغير، وهذا في جميع دول العالم".

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