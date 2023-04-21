عيد الفطر ببغداد.. صلاة وزيارة المقابر وإنهاء الصيام بالكاهي والقيمر (صور)

شفق نيوز/ استقبل العراقيون، وبخاصة سكان العاصمة بغداد أول أيام عيد الفطر بتقاليد ثابتة، تتوزع بين صلاة العيد وزيارة المقابر، فالإفطار الصباحي الخاص.

ويحتفل سنة العراق وسكان إقليم كوردستان اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت المراجع الشيعية في البلاد غداً السبت العيد.

وفي العاصمة بغداد، توجه المصلون فجراً إلى مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني ووابي حنيفة النعمان، لإقامة صلاة العيد، وعقب ذلك يقصد الأهالي مقبرة الكرخ لزيارة ذويهم وأقاربهم المتوفين في تقليد لدى العراقيين في أول أيام العيد.

ولا يكتمل استقبال العيد الا بوجبة الإفطار، حيث اكتظ سوق الصدرية بالأهالي لتناول وجبة الكاهي والقيمر والتي باتت من ثوابت الأعياد لدى العراقيين.